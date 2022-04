The Band, partenza con il botto per Carlo Conti: share al 16,2%. Così il programma Rai batte l'Isola dei Famosi 2022

Sbarca sulla Rai un nuovo format firmato Carlo Conti. The Band ieri al suo esordio ha già fatto il pieno d'ascolti. Otto band in gara per il titolo di “Miglior Band dell'anno”. Nessuno si porta a casa nessun contratto discografico in questo talent «ma una bella opportunità per mettersi in gioco e avere una vetrina importante», ha detto il conduttore e autore.

Carlo Verdone nuovo giudice sulla Rai: «Ora mi fermo e cerco i talenti della musica»

The Band, Carlo Conti all'esordio batte Ilary Blasi

Con 3.076.000 di spettatori pari al 16.2% di share, il talent di Carlo Conti ha battuto nella sfida agli ascolti tv il reality di Canale 5, L'Isola dei Famosi 2022, condotto da Ilary Blasi (2.272.000 spettatori con uno share del 15.5%) spostato questa settimana dal giovedì al venerdì nello scambio con Big Show di Enrico Papi.

Il format

«Si sono candidati in 2000 per partecipare al programma. Poi c’è stata una selezione importante e una preparazione durata qualche settimana» ha spiegato il conduttore, che con la super giuria (composta da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento) ha selezionato le otto band rimaste in gara. I gruppi saranno guidati per tutto il percorso da tutor che li seguiranno per tutto il percorso. Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti ecco l'eccezionale cast di "docenti" di The Band. Ma i tutor non dovranno solo seguire i gruppi ma ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata. La parte comica è stata affidata ai Boiler: Federico Basso e Davide Paniate.