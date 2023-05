The Ferragnez 2, Fedez spoilera la puntata della serie su Sanremo: «Apparirò come una me**a, e lo sono»

È stato presentato ieri a Milano tra polemiche e applausi The Ferragnez 2, il reality show che segue le vite della “royal family" italiana e le manda in onda su Prime Video. Le prime 4 puntate ci sono e si parla di come Federico Lucia ha scoperto di avere il tumore al pancreas, del Met Gala, della riconciliazione con J-Ax, del concerto LoveMi e della terapia di coppia. Ma la curiosità dei telespettatori è tutta sul post Sanremo 2023, cosa è successo dopo la limonata in diretta tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston in casa Ferragnez?

Al momento non ci sono tracce del Festival di Sanremo, ma sappiamo già che è solo una questione di tempo.

Chiara Ferragni, lo sfogo (da Sanremo a Fedez): «Ho dovuto risolvere problemi più grandi di me. Ora devo provare a far funzionare le cose»

Nelle anticipazioni presenti alla fine della quarta puntata, si vede un Fedez con la coda tra le gambe che afferma «Mi dispiace», e la curiosità cresce. Così il rapper arriva in diretta Instagram di notte per mettere un altro po' di pepe sulla vicenda, Fedez spiega che lo speciale Sanremo è finito e che si stanno aspettando le ultime approvazioni, però spiega anche di lui ne uscirà un'immagine non proprio positiva, e dice: «Apparirò come una me**a, e lo sono». Ma Chiara Ferragni lo esorta a non essere così «tragico». Insomma non ci resta che attendere.