The Ferragnez, online gli ultimi episodi: anticipazioni e annuncio sulla seconda serie

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi gli ultimi tre episodi della prima stagione di The Ferragnez, intitolati "Sanremo", "Vittoria" e "New life". Da mezzanotte tutti i fan abbonati alla piattaforma streaming possono vedere le ultime puntate che raccontano la vita privata di Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria. La serie è stata un successo, tanto che la rete e la casa di produzione starebbero già preparando le riprese della seconda stagione (si parla di inizio 2022). Manca l'annuncio ufficiale di Amazon, ma il cantante ha già svelato sui social che "sì, si farà".

Sono online e disponibili per la visione gli ultimi tre episodi della serie The Ferragnez, tutti della durata di 30 minuti circa. «I più belli» aveva dichiarato la coppia. Le riprese di questa parte della docu-serie sono state fatte nel lasso di tempo che va da dicembre 2020 ad aprile 2021. La prima puntata gira intorno alla partecipazione di Fedez a Sanremo. Il cantante, arrivato poi secondo (hanno vinto i Maneskin) in coppia con Francesca Michielin con il brano "Chiamami per nome", si prepara per la kermesse. Chiara, sempre circondata dai familiari più stretti e incinta all'ultimo mese di Vittoria, lo guarda da casa per le norme anti-covid.

Vi percepisco amici del Twitter, grazie mi sento meno solo 💖#TheFerragnezLaSerie pic.twitter.com/asSMa2ShvM — Fedez (@Fedez) December 9, 2021

Le altre due puntate sono incentrate soprattutto sulla nascita di Vittoria, la secondogenita di casa. E' il momento probabilmente più emozionante di tutta la serie. Chiara e Fedez hanno condiviso molto di quei giorni sui rispettivi profili social, ma hanno riservato ad Amazon diverse scene inedite e aneddoti unposted. L'ultimo episodioparla anche della storia d'amore dei due. La coppia si gode una gita fuori porta e riflette sul presente e sul futuro della loro unione.

Golferenzo fa da sfondo a The Ferragnez: boom di turisti nel paesino dal 180 abitanti

Chiara Ferragni si conferma una delle influncer con più "potere" in Italia. L'ultima testimonianza è il boom di visite a Golferenzo, borgo di 180 abitanti che ha fatto da sfondo ad alcuni episodi della serie. La produzione ha sfruttato questo paesino arroccato sulle colline del pavese, per girare alcune scene. Chi l'ha viste, se ne è innamorato e ha deciso di dedicargli una gita.

“La produzione era alla ricerca di un piccolo villaggio di montagna non lontano da Milano, dove l’età media degli abitanti fosse alta, e quindi dove trovare persone che della famiglia di influencer non sapessero nulla o quasi”, aveva affermato l’agenzia creativa che si è occupata dello sviluppo del prodotto. “Così, dopo una selezione tra diversi Comuni dell’alto Oltrepò Pavese, la scelta è ricaduta su Golferenzo”.