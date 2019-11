The New Pope, il trailer della nuova serie di Sorrentino con Jude Law, John Malkovich e Sharon Stone

E' stato pubblicato il nuovo teaser trailer di The new Pope. La serie originale SKY-HBO-CANAL +, che debutterà in esclusiva per l’Italia su Sky a gennaio, è creata e diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio.



The new Pope, scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino.

LEGGI ANCHE Roma, location blindata di “The New Pope”: Sorrentino gira e fuma davanti al Quirinale

Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in “The Young Pope”. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.



The new Pope è una serie Sky Original, legata alla crescita di investimenti in produzioni originali Sky, annunciati per il lancio di Sky Studios, la nuova casa di produzione e sviluppo pan-Europea.





Ultimo aggiornamento: 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA