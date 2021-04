The real housewives di Napoli torna su Discovery+: «Noi regine veraci che cavalcano il trash»

Tornano su Discovery +, da venerdì 9 aprile, le signore ricche e sfrontate del docu-reality poco docu e poco realitiy «The real housewives di Napoli». Il format, che racconta l'upper class partenopea attraverso le storie di eccentriche ladies, è giunto alla sua seconda edizione tra new entry e un addio, quello di Noemi Letizia ex papi girl oggi mamma e imprenditrice i cui impegni sostiene la produzione non si conciliavano con i piani del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati