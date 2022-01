The Voice Senior, Gigi D'Alessio elimina il padre di Laura Pausini: sul palco anche la moglie in lacrime

Fuori da The Voice Senior, Fabrizio Pausini. Ad eliminare in semifinale, il padre di Laura Pausini, è stato Gigi D’Alessio che lo ha scartato preferendo Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Tante le emozioni trasmesse da Fabrizio, in primis quelle provate dalla moglie Gianna, con la quale condivide la vita da ben 52 anni, apparsa molto commossa. Durante la puntata, D’Alessio ha affidato a Fabrizio il brano La Bohème di Charles Azvanour: l’artista ha sfoderato un'ottima performance, ma non tale da portarlo in finale.

«Laura Pausini è fortunata perché porta un cognome importante, quello di papà Fabrizio» ha dichiarato Gigi prima che il ‘senior’ cominciasse l’esibizione. Conclusa la performance, Antonella Clerici ha raggiunto Fabrizio sul palco, chiamando vicino a sé anche Gianna, la madre di Laura. «Sei meravigliato che sono salita sul palco? Anche con Laura sto sempre dietro…» ha detto la donna al marito.E ha aggiunto: «Quando è venuto la prima volta qui era uno dei pochi da solo e mi è sembrato scortese anche verso di lui non esserci. Ecco perché sono qui sul palco».

Così, la conduttrice Antonella Clerici ha voluto omaggiare la donna chiedendo al marito e a Gigi D'Alessio di improvvisare un duetto sulle note di ‘She’, canzone che Laura Pausini ha dedicato alla mamma Gianna. Profondamente toccata dall’esibizione, la donna si è commossa.

Alla fine Gigi ha dovuto scegliere chi portare in finale e chi eliminare. Del terzetto formato da Fabrizio, Beatrice e Piero, D’Alessio ha deciso di eliminare il padre della sua collega, nonostante sia Orietta Berti sia Loredana Bertè hanno spinto per far sbarcare all’ultimo atto di The Voice Senior il signor Pausini.