The Voice Senior, la concorrente lascia tutti a bocca aperta ma nessuno si gira: «Sono la musa di De Gregori»

«Questa canzone De Gregori l'ha scritta per me», dice a The Voice Senior Giovanna Marinuzzi giustificando la scelta fatta per l'esibizione e lasciando i coach a bocca aperta. Nessuno, però, tra i Carrisi, Clementino e Loredana Bertè, ha sentito l'esigenza di voltarsi per accaparrarsi l'artista in squadra. Erano tutti girati di spalle per l'ultima puntata delle Blind Auditions, mentre la concorrente intonava il brano che il cantautore le ha dedicato "Non c’è niente da capire".

Giovanna Marinuzzi, artista romana di lunga esperienza, si è presentata cantando questa canzone in una versione inedita, ma nessuno dei giudici ha ascoltato gli inviti di Gigi D'Alessio a girarsi. Il cantante napoletano, infatti, aveva appena completato la squadra e ha assistito all'intera esibizione con lo sguardo rivolto al palco. Quando la performance è terminata Marinuzzi è stata costretta a lasciare il programma, ma non senza spiegare il motivo della sua scelta.

«Ho scelto questo brano perché al tempo Francesco De Gregori me l'aveva dedicata. Ho pensato di farla in stile bossa nova perché pensavo fosse la cosa migliore». Da qui le scuse dei giudici per non aver compreso il suo valore. «Sei stata bravissima. Pagherei per averti nel mio team», le parole di Gigi D'Alessio. «Potevamo divertirci, mi sono pentita di non essermi girata», ha detto Loredana.

