The Voice Senior 3, stop al programma della Clerici: perché non va in onda stasera in tv? Il motivo del cambio palinsesto Rai oggi 27 gennaio

Stop, oggi a The Voice Senior 3. Il fortunato programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, non andrà in onda stasera in tv, venerdì 27 gennaio. La terza puntata dello show andrà in onda mercoledì 1 febbraio in prima serata su Rai1. Dopo il secondo appuntamento delle Blind Audition che ha registrato 4.032.000 telespettatori ed il 23.80% di share, il talent show con giudici i Ricchi e Poveri, Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè si arresta per una puntata. ma perchè The Voice Senior, stasera non va in onda?

Stop a The Voice Senior stasera: il motivo

Il perché del cambio di programmazione riguarda una ricorrenza importante: la puntata del programma condotto da Antonella Clerici non andrà in onda venerdì 27 gennaio per lasciare il posto a Binario 21, lo speciale dedicato al Giorno della memoria, con la senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da Fabio Fazio per un evento televisivo esclusivo. Il programma in oggetto è come detto previsto da tempo nel territorio dell’access rime di Rai1 per la serata di venerdì 27 gennaio 2023 al posto dei Soliti ignoti.

La decisione della Rai

Al termine del programma, era prevista la terza puntata dello spettacolo musicale della Clerici che sarebbe dovuta iniziare alle ore 21:50. Ma il team organizzativo di Binario 21 ha evidenziato che l’ora e venti minuti inizialmente assegnata a questo programma non era più sufficiente, anche perchè il programma essendo in diretta potrebbe avere delle variazioni dell'orario di fine. Si è deciso dunque di sopprimere la terza puntata di The Voice Senior.