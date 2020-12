The Voice Senior, il papà di Giorgia Giulio Todrani positivo al Covid canta da casa ma viene eliminato: scontro con Loredana Bertè

The Voice Senior è in dirittura d'arrivo, ma alla finale di questa sera sono approdati in otto. Tra questi non ci sarà Giulio Todrani, il papà di Giorgia, che durante la semifinale è stato costretto a esibirsi da casa perché positivo al Covid-19. L'artista aveva impressionato i giudici durante le blind auditions con la sua voce e la sua tecnica, salvo poi sorprenderli ancora di più svelando la parentela con una delle cantanti italiane più apprezzate. «Ha iniziato con me», aveva detto. Eliminato dalla sua coach, si è sfogato sui social proprio contro Loredana Bertè.

Giulio Todrani è stato tra i 24 over 60 che hanno superato la prima fase del talent show condotto da Antonella Clerici. È entrato nel team di Loredana Bertè e la sua versione di It's not Unusual di Tom Jones ha convinto i giudici. In finale potevano arrivare solo due concorrenti per ogni coach e così Loredana Bertè ha preferito mandare avanti altri due cantanti. Poco dopo la messa in onda è scattata la polemica via social. Todrani si è lamentato perché non ha ricevuto neanche una telefonata. «La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype, che comunque partivo penalizzato», ha scritto su Twitter.

La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype,che comunque partivo penalizzato. https://t.co/oRQ4FWpPsm — Giulio Todrani (@GiulioTodrani1) December 19, 2020

«Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno una telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il covid e anche per consigli sul pezzo», ha continuato il cantante sempre su Twitter. Poi riprendendo alcuni tweet che la cantante gli aveva dedicato ha scritto: «Cara Loredana dispiace molto più a me hai leso la mia"professionalità». La Bertè gli aveva scritto «Giulio mi spiace, sei unico e ti auguro di riprenderti presto».

Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il covid e anche per consigli sul pezzo https://t.co/N60jaHDOcX — Giulio Todrani (@GiulioTodrani1) December 19, 2020

I finalisti che si giocheranno la vittoria di questa edizione e il titolo di "The Voice" sono Giovanna Sorrentino, Rita Mammolotti, Alan Farrington, Roberto Tomasi, Erminio Sinni, Marco Guerzoni, Elena Ferretti e Tony Reale.

