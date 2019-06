Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, nuova avventura insieme dopo La vita in diretta?

Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La loro avventura a La vita in diretta è ufficialmente conclusa, ma Tiberio Timperi e Francesca Fialdini potrebbero presto continuare a fare coppia, conducendo insieme un altro programma. Sempre su RaiUno.Come spiega Tvblog, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini potrebbero ritrovarsi insieme alla conduzione di Unomattina in famiglia, a partire dalla prossima stagione televisiva. Dopo le prime incomprensioni, i due sono riusciti a cementare un'ottima intesa, molto apprezzata anche dai telespettatori. Per Tiberio Timperi si tratterebbe di un gradito ritorno, dopo oltre venti anni di conduzione.Tvblog spiega che l'approdo di Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia è ormai cosa quasi certa. Diverso il discorso per Francesca Fialdini, per cui si tratterebbe solo di un'ipotesi, proprio sulla base dell'intesa tra i due conduttori. Per la versione quotidiana di Unomattina, invece, quasi sicuramente accanto a Roberto Poletti dovrebbe esserci una giornalista del Tg1, il cui nome è ancora top secret.Mentre in questi giorni sta andando regolarmente in onda la versione estiva de La vita in diretta, dalla prossima stagione alla conduzione ci sarà quasi certamente Lorella Cuccarini.