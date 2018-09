La Vita in Diretta, Timberio Timperi e la gaffe con Francesca Fialdini: «Eri raccomandata...». Lei si infuria

Mercoledì 5 Settembre 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si rinnova e cambia conduttore. Da lunedì 3 settembre, ad affiancareè arrivato, che ha preso il posto di. Ma la nuova edizione del contenitore pomeridiano di Rai1 si sarebbe aperta con unadel neoconduttore rivolta proprio alla Fialdini. E il video ha fatto il giro del web.Durante l'intervista aper i suoi 80 anni, la conduttrice gli ha rivelato: «Al suo esame alla Sapienza ho preso 29, un non voto». Ma subito Timperi sarebbe intervenuto affermando ironico: «». A quel punto, la Fialdini sarebbe andata su tutte le furie: «». Il conduttore 53enne avrebbe poi cercato di rimediare con un bacio sulla testa della collega, ma ormai la frittata era fatta.In passato Timperi era già incorso in un "incidente di percorso". Nel 2014 gli sarebbe sfuggita una bestemmia che per errore andò in onda e per la quale fu sanzionato dalla Rai.