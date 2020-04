Lutto per Tiberio Timperi, l'annuncio in diretta: «È morto per coronavirus, questa è una battaglia»

Lutto per Tiberio Timperi, l'annuncio addolorato: «È morto per coronavirus. Questa è una battaglia». Il conduttore di Uno Mattina in Famiglia, durante la diretta del suo programma, ha comunicato al pubblico di aver perso una persona cara a causa del Covid-19.

Come riporta il sito Il sussidiario, ecco le parole di Tiberio Timperi: «Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente. La Rai è una grande Famiglia e il nostro programma, appunto, si chiama In Famiglia».

E ha concluso lanciando un appello: «Restiamo a casa. Questa è una battaglia, dobbiamo continuare a lottare».

