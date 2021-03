​Maradona Jr e Oppini esaltano Chiambretti: boom di ascolti per «Tiki Taka»

Lo show di Diego Maradona Jr (ironico e sprezzante con la Juventus come ai tempi d’oro lo fu il suo leggendario papa’) e l’esordio di Francesco Oppini alla corte di Piero Chiambretti, nella puntata di “Tiki Taka” in onda su Italian1 lunedi 15 marzo, ha avuto il doppio effetto di offrire al figlio del Pibe de Oro e all’ex-gieffino la chance di proporsi piu’ determinati che mai alla ribalta del pubblico nazionale e di contribuire all’ulteriore crescita degli ascolti de “La repubblica del pallone” messa sulla scena tv dallo showman torinese.

485.000 spettatori con il 7.18 % di share è un ottimo risultato per Chiambretti che si conferma anche questa settimana il “re” del talk-show calcistico tricolore con un parterre di primissimo ordine che contamina lo sport con lo spettacolo e l’informazione. Ecco perché al fianco degli ex-campioni Ciccio Graziani, Massimo Mauro e Pasquale Bruno insieme a Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli ed Andrea Di Caro e Raffaele Auriemma figurano anche personaggi come Pascal Vicedomini, Giuseppe Cruciani e di volta in volta Paolo Bonolis, Roby e Francesco Facchinetti e tanti altri tifosi eccellenti come Giovanni Minoli, Gianni Riotta, Enrico Mentana e cosi’ via.



Ed è cosi che con la fine dell’edizione fiume del Grande Fratello Vip ed il ritorno alla normalità degli ascolti televisivi, il “Tiki Taka” di Chiambretti ha spiccato un balzo in avanti negli ascolti. Ma ciò non stupisce perché alla 23.ma puntata del suo nuovo varietà sul calcio “Pierino la peste della Tv” sta confermando maturità artistica che fonde contenuti e teatralita’ mista alla sfrontatezza che l’hanno reso “unico” nel panorama tv della Penisola. Una sorta di showman all’americana come nella Tv del nuovo continente crescono e proliferano (da David Letterman a Jimmy Kimmel, da Jimmy Fellon a James Cordon).



Nel “Tiki Taka” di Chiambretti tutto gira intorno all’artista tornato ai livelli alti che in Rai gli permisero di approdare alla conduzione di ben 3 Festival di Sanremo. Un personaggio alternativo rispetto al cliché che siamo soliti vedere di questi tempi. Chiambretti piace perché e’ unico nel suo genere. La sua capacità di comunicare brilla senza mai essere volgare tutt’altro finisce per essere formativo rispetto alle banalità della televisione odierna. La normalità di Pierino il “torinese-napoletano” e’ molto più intrigante di tanti finti miti tv contemporanei che fanno di tutto pur di colpire nell’immaginario del pubblico. E c’è già chi ipotizza un suo rientro a Viale Mazzini dove Chiambretti ha esordito ed à cresciuto nel momento d’oro della Tv di Stato.

