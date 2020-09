Tiki Taka: questa sera Piero Chiambretti conduce l'ottava edizione. Ospiti Filippo Inzaghi e Massimo Ferrero. Riparte la Serie A e torna “Tiki Taka”, il talk show sportivo di Italia 1, curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, e diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per i tifosi.

Questa sera su Italia 1, in seconda serata, al via l’ottava edizione di “Tiki Taka” con una novità assoluta: la conduzione di Piero Chiambretti. Sarà lui il padrone di casa che porterà il suo talento e la sua ironia al servizio dello “spettacolo” più amato dagli italiani: il calcio.

Ospiti d’eccezione della prima puntata l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Ma il salotto di “Tiki Taka” si aprirà non solo ai protagonisti del calcio ma anche a tifosi vip e giornalisti non sportivi che prenderanno parte al dibattito sul weekend del campionato, commentando gli avvenimenti con un linguaggio irriverente proprio di chi ama il pallone a prescindere. Non mancheranno gli highlights di tutti i match, la moviola dei casi più scottanti, le news di calciomercato e le riflessioni sui grandi temi calcistici di oggi e di ieri.

Ultimo aggiornamento: 12:42

