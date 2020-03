TikiTaka in quarantena diventa TikiCasa in diretta su Instagram

Se la tv è stata costretta a fermare molti programmi a causa della pandemia, i social stanno conquistando sempre più spazio nel palinsesto giornaliero del forzato casalingo recluso tra le quattro mura. Le dirette imperversano, così come gli hashtag. Il tutto nel segno dell’interazione tra la tv e i social. Potremmo quasi azzardare che si sta diffondendo la Social Tv. Ed ecco che TikiTaka, il programma di approfondimento sportivo del lunedì condotto da Pierluigi Pardo diventa TikiCasa sul profilo personale del conduttore. Un esperimento più che riuscito che si aggiunge alle maratone di Jovanotti al pomeriggio, la versione Instagram di EPCC, tanto per fare due esempi. «Sto cercando – spiega Pardo – di sopperire a un momento di completa mancanza di sport con un’occasione per sperimentare sulle stories di Instagram un talk innovativo, aperto a personaggi e temi diversi». Abbiamo ammirato, tra gli altri, Enrico Mentana, Diego Bianchi “Zoro”, Corrado Formigli, Walter Veltroni, Stefano Boeri, perfettamente a loro agio nella dimensione di TikiCasa. È intervenuto anche Edi Rama, il primo ministro albanese che ha confessato la sua ammirazione per Zoff e gli Azzurri.

Gli opinionisti tradizionali di Tikitaka ci sono tutti, ma si mostrano in una dimensione più intima: Bobo Vieri racconta la nascita della sua seconda figlia, Cassano confessa di aver sottovalutato inizialmente il virus, Ciro Ferrara prende in giro il conduttore con giacca cravatta e bermuda. Alberto Brandi illustra il lavoro di SportMediaset nei giorni della quarantena. Non mancano i grandi ospiti dello sport da Cambiasso a Marchisio, da Bebe Vio a Belinelli e Ciro Immobile, da Rudi Garcia che appare al fianco della compagna Francesca Brienza a Camoranesi che collegato dall’Argentina resta immagine fissa e maledice la pessima connessione Wi-Fi. A TikiCasa vanno tutti: gli chef Oldani e Borghese, i cantanti Sangiorgi, Pupo, Paradiso, Brunori e Calcutta, le donne del calcio in tv Diletta Leotta e Melissa Satta e ancora Linus, Nicola Savino, Claudio Cecchetto, Rudi Zerbi.

