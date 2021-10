Uomini e donne, Tina Cipollari di nuovo fidanzata? «Mi sto rifacendo una vita con un altro uomo»

Tina Cipollari è di nuovo in love? Sembra proprio di sì o, almeno, è quello che dichiara lei stessa a Uomini e Donne. Durante un litigio con Gemma Galgani, l’opinionista si lascia andare e fa l’annuncio, non convincendo la sua acerrima nemica, seppur lo dica con convinzione. Mostrandosi seria, chiede inizialmente a Maria De Filippi se può annunciare la notizia in studio. Dopo di che, afferma che la sua vita sentimentale «va benissimo», in quanto si è fidanzata. «Io, nel frattempo - dice Tina a Gemma - mi sto rifacendo una vita con un altro uomo». Ed ecco che arriva la richiesta che di certo il pubblico non dimenticherà: l’opinionista ha chiesto di poter presentare il suo nuovo fidanzato in studio.

A questo punto, Gemma, non credendole, sottolinea che potrebbe trovare un attore e portarlo sotto i riflettori. Ma i telespettatori la pensano in modo diverso. Infatti, sono tanti coloro che accolgono con felicità l’annuncio di Tina sulla sua vita sentimentale. In molti sperano davvero di conoscere il nuovo fidanzato proprio in una delle puntate del programma. Si attende, dunque, la fatidica presentazione in pubblico.