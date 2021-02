Tom Hardy dopo “Gangs of London” interpreta il thriller “Havoc” per Netflix

Tom Hardy ha collaborato con Gareth Evans, il regista dei film d’azione The Raid e The Raid 2, per il thriller poliziesco Havoc.

Evans ha scritto e dirigerà il progetto Netflix che sta anche producendo tcon la sua One More One Productions. In Havoc, Hardy interpreterà un detective ferito che, dopo un affare di droga andato storto, deve farsi strada attraverso un mondo criminale per salvare il figlio di un politico, mentre svela una profonda rete di corruzione e cospirazione che intrappola tutta la città.

Si presume una data di inizio di fine giugno in Galles. Evans ha un’affinità con il Galles poiché è lì che ha girato il suo film horror del 2018, Apostle, che è stato prodotto anche da Savern e XYZ.

Il regista, che monta e coreografa i suoi film, è esploso sulla scena con i suoi film di arti marziali indonesiane Marantau e The Raid, portandoli a livelli epici con l’ampio sequel di quest’ultimo, The Raid 2. Il suo ultimo lavoro è stato Gangs of London, un grintoso saga criminale che ha co-creato, andata in onda su Sky e AMC.

Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA