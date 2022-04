Tommaso Zorzi, due nuovi programmi in arrivo per lui: l'annuncio sulla Bbc e la reazione dell'influencer

Tommaso Zorzi sempre più internazionale. A pochi giorni dai super festeggiamenti per il suo 27esimo compleanno l'influencer e personaggio tv lanciato dal Gf Vip ha ancora motivi per brindare. Zorzi sarà protagonista di due nuovi progetti Discovery e l'annuncio arriva dalla BBC. È proprio vero: Zorzi è apparso sulle pagine online del famoso giornale britannico, oltrepassando così i confini italiani. Un gran bel traguardo questo per il vip, che ha tenuto a informare i suoi follower su Instagram. «Ebbene sì, ragazzi. Lo ha annunciato la BBC quindi ve lo posso annunciare pure io. Condurrò le versioni italiane di The Greatest British Sewing Bee e This Is MY House. Sono molto felice».

APPROFONDIMENTI PERSONE Tommaso Zorzi, maxi festa anni '90 per il compleanno: la dedica... LA CONFESSIONE Tommaso Zorzi a Verissimo: «Londra mi ha aiutato a fare outing.... L'AMICIZIA Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, il messaggio a sorpresa:...

Tommaso Zorzi, quali programmi condurrà? L'annuncio della BBC

Il primo programma è Tailor Made – Chi ha la stoffa? (arriverà su Discovery+ quest’estate e poi su Real Time), mentre il secondo è Questa è casa mia (è l’adattamento di This is my House), e andrà in onda a partire da maggio su Real Time. Nel primo programma i concorrenti si sfideranno in guerre sartoriali tutte ago e filo mentre nel secondo show quattro concorrenti soteranno di essere properietari della stessa casa, sarà una giuria di esperti a dover indovinare chi dice la verità.

Tommaso Zorzi, maxi festa anni '90 per il compleanno: la dedica del fidanzato lo fa "crollare" davanti a tutti i vip presenti

I progetti dell'influencer

Inoltre sorridente e felice come una Pasqua, l’ex protagonista di Riccanza ha annunciato anche un'altra super notizia: Tommaso è confermato alla conduzione della seconda stagione di Drag Race Italia.felicissimo anche il fidanzato tommaso stanziani: «Quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora, raga».

Continua poi senza sosta la promozione del suo ultimo libro Zorzi: Parole per noi due, l'ultima intervista a Verissimo.