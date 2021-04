Verissimo, Tommaso Zorzi ammette: «Io ed Elettra Lamborghini ci siamo allontanati per il mio ex. Garko? Siamo solo amici»

Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ospiti a Verissimo insieme a Iva Zanicchi per raccontarsi e per raccontare la loro avventura a L'Isola dei Famosi. Silvia Toffanin racconta la loro amicizia che va avanti da tempo e che probabilmente è una delle carte vincenti del programma.

Tommaso nella casa del Grande Fratello ha confessato che in un periodo della loro vita di sono allontanati dopo che Elettra era rimasta molto amica dell'ex di Tommaso. Ma Zorzi precisa: «Non avevamo litigato ci siamo solo allontanati, ma poi ci siamo ritrovati ed è tutto come prima».

Elettra poi racconta del suo isolamento dovuto al Covid e spiega che è stato un periodo difficile: «L'ho avuto per poco tempo per fortuna, ma non lo auguro a nessuno», poi aggiunge: «Mi è dispiaciuto molto per il programma perché volevo partire subito ma ho dovuto posticipare, ma questo in realtà ci ha portato a essere in tre e quindi va bene così come è andato».

Poi l'attenzione di sposta su Tommaso e Silvia Toffanin mostra una foto tra lui e Gabriel Garco. L'ex gieffino afferma: «siamo solo amici, ci siamo conosciuti dopo il suo intervento per Adua ma nulla di più», una tesi che conferma Elettra che afferma: «Ma no, ha ragione, secondo me lui è preso da qualcun altro». E si torna a parlare del rapporto con Francesco Oppini su cui Tommaso afferma: «Gli voglio bene e e ci sentiamo sempre».