Tommaso Zorzi, l'ex fidanzato Kevin: «Ecco come ci siamo conosciuti. Non sono innamorato»

A “Live Non è la D'Urso” Kevin, il ragazzo che ha raccontato di avere avuto una relazione con Tommaso Zorzi fino a poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Kevin ha fatto sapere a Barbara D'Urso e i suoi ospiti come ha conosciuto Tommaso Zorzi, uno degli indiscussi protagonisti del Grande Fratello Vip: “Non mi ritengo fidanzato, è un parolone – ha raccontato - ci siamo visti per circa due settimane prima che entrasse nella casa. L'ho conosciuto tramite un amico comune, ma all'inizio non mi piaceva, anche per come si mostrava sui social. Poi abbiamo cominciato a sentirci e ci siamo visti subito. Ne parlo perché un altro ragazzo, Luca Vismara, ha detto di essere stato il suo ragazzo prima del reality, ma non è la verità”.

Kevin non pensa di avere un futuro sentimentale con Tommaso Zorzi: “Non sono innamorato, non lo aspetto, sono passati diversi mesi. Non avrebbe senso, è partita come una storia easy e non c'è motivo di continuare. Nel reality comunque si sta comportando bene, quando eravamo insieme gli dicevo che secondo me sarebbe durato due settimane, invece sta andando alla grande”.

Sul suo rapporto con Tommaso Zorzi, Kevin si era già sbilanciato nella sua prima intervista al sito “Biccy.it”: “Ci siamo visti tutte le sere a casa sua ed alcune volte anche in Via Lecco, dove mi ha dato un bacio davanti a tutti. Sapevo che sarebbe entrato al Grande Fratello ed infatti l’ho frequentato tutto quel periodo fino al giorno in cui lui è partito per Roma. Era il venerdì, tre giorni dopo sarebbe entrato. Quei giorni in albergo però abbiamo continuato a sentirci perché lui il cellulare lo aveva, quindi davvero fino all’ultimissimo ci siamo sentiti, fino a quando non gli hanno tolto il telefono. Io non gli ho detto “ti aspetto” perché non mi andava di fare promesse, dato che era un flirt”.

