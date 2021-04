Tommaso Zorzi: «Lavorare con Maria De Filippi un sogno». Poi stoccata a Barbara d'Urso. Un momento veramente positivo per Tommaso Zorzi. L'ex Gieffino, dopo aver preso parte a Riccanza, ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e ora è pronto a esordire con la sua nuova trasmissione, “Il Punto Z”, su Mediaset Play. il suo sogno però resta quello di lavorare con Maria De Filippi.

Il sogno dell'opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi, come ha più volte fatto sapere quando era recluso nella casa del Grande Fratello vip, è quello di lavorare con Maria De Filippi: “Non mi è mai stato proposto – ha spiegato in un’intervista a “Il giornale” - Lavorare con lei sarebbe un sogno, accetterei di tutto. Ma se debutto nel mondo Maria vorrei farlo al meglio, sia per lei che per me. Sarebbe un’occasione dove non mi permetterei mai la mediocrità”. Dopo la vittoria del reality ha evitato i salotti tv, come quelli di Barbara D’Urso: «​A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la D’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola».

Quello di Tommaso Zorzi come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 non è un compito facile («Non mi ero mai cimentato e non è facile, devi essere tagliente, prendere posizioni nette e senza pietà. E di conseguenza ti becchi valanghe di insulti, però mi diverte. Non che non sia abituato..»), ma la vera palestra sarà “Punto Z”: «La gavetta di cui ho bisogno. Interviste, spazi sui contributi social più curiosi riguardanti l’Isola. A ogni ospite sarà consegnata una Tommy Card prima dell’intervista, dove potranno scrivere confidenze o messaggi per me che non hanno il coraggio di dirmi a voce, alla fine la apriremo insieme. E poi riproporremo un gioco cult della tv ispirato a Pronto Raffaella?, il famoso barattolo di fagioli di cui bisognava indovinare il numero. Ecco, nel mio caso saranno piselli. Sa com’è, l’ho dovuto rendere mio».