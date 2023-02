Tonia Cartolano ricorda Maurizio Costanzo: «Sei stato generoso con me»

La giornalista di Sky, originaria di Sala Consilina in provincia di Salerno, Tonia Cartolano, ha voluto ricordare Maurizio Costanzo, dalla prima telefonata al rapporto di amicizia instaurato.

"Ero in stazione Termini quel giorno, stavo per perdere il treno. Rispondo al telefono di corsa e riattacco, pensando che fosse uno scherzo. E invece eri tu. La nostra amicizia è cominciata così", scrive rivolgendo il pensiero a Costanzo.

"Le mie trasferte romane avevano spesso una tappa nel tuo studio. Andavo via sempre con tanti consigli e le tue tartarughine portafortuna. Sei stato generoso con me. Mi facevi felice quando ricordavi le mie trasferte in giro per il mondo. Ricordavi più tu che io. Sono stata fortunata a poter chiacchierare spesso con te, ascoltare tutto quello che avevi ancora da dire e da osservare. Non ti sfuggiva nulla. E se una mattina non mi vedevi a Buongiorno, eri il primo a chiamarmi per sapere se fosse tutto a posto. Sei stato un vero maestro della tv. Mancherai. Mi mancherai".