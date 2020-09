Torna Campania Domani: speciale elezioni venerdì su GT Channel

Torna “Campania Domani”, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Lorenzo Crea e prodotta da Tony Florio per GT Channel con la supervisione tecnica di Mario Albano e la collaborazione di Enzo Agliardi e Annalisa Rea.



Dopo il grande successo della scorsa stagione, con 10 puntate legate al mondo economico e produttivo messo in crisi dall’emergenza Covid-19 ecco una nuova sfida per la giovane emittente televisiva napoletana. Raccontare gli ultimi giorni della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Campania. Si comincia venerdì 11, in rigorosa diretta dalle ore 21 su GT Channel (canale 650) e sulla pagina Facebook di Retenews24, con un dibattito fra i giornalisti che stanno seguendo da vicino la sfida per la Regione e commenteranno le “gesta” dei candidati alla Presidenza di Palazzo Santa Lucia.



Venerdì 18, spazio invece agli esponenti politici dei vari partiti che lanceranno un appello al voto prima del silenzio elettorale. Ma l’appuntamento clou di “Campania Domani - Speciale Elezioni” è senza dubbio quello di Lunedì 21, il giorno in cui si conoscerà il nome del prossimo Presidente della Regione. Alle 15 in punto in Diretta l’esito dei primissimi exit poll e poi un dibattito sui risultati che vedrà coinvolti decine di ospiti fino a tarda sera. “Uno sforzo tecnico e giornalistico enorme - commentano Crea e Florio - che intendiamo fare per garantire ai telespettatori che con grande affetto ci hanno seguito una informazione costante e puntuale sulle elezioni regionali. Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà.” © RIPRODUZIONE RISERVATA