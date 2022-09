Torna Generazione Zeta, in onda dal 4 ottobre dopo Il Collegio e Cattelan

Martedì 4 ottobre riparte Generazione Zeta su Rai2, in onda subito dopo Il Collegio e Stasera c’è Cattelan su Rai2. Il programma, condotto da Monica Setta, è volto a raccontare le nuovi generazioni e approfondire il grado di conoscenza che esiste fra genitori e figli dei rispettivi mondi, con l'obiettivo di cogliere che cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o dell'economia. Verranno inoltre interpellate le istituzioni per capire che cosa sono pronte a fare concretamente per i cittadini del futuro.

Al centro della puntata “una ragazza di only fans” Beatrice Segreti che si racconta alla conduttrice e alla platea dei ragazzi. Tra i primi ospiti a essere intervistati dalla conduttrice e dal pubblico ci sarà l’attore Alessio Lapice, volto della fiction Imma Tataranni, la cantautrice Sissi, finalista di Amici, così come l’attrice Violante Placido.

Quest’anno ci sarà un parterre di circa venti ragazzi che porrà domande agli ospiti. Al fianco di Monica Setta ci saranno Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte. Confermata la presenza della psichiatra, la dottoressa Laura Dalla Ragione.