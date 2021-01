Tornano le sfide di Amici 20 : superospite Fabrizio Moro

Tornano le sfide di Amici: superospite Fabrizio Moro. Sabato ricchissimo di eventi per Canale 5, oltre a Verissimo e C'è posta per te torna anche la scuola più amata d'Italia e proseguono le sfide di canto e di ballo in vista della fase serale del programma.

Sono 16 gli allievi della classe di Amici, tutti ambiscono a partecipare alla prima serata del talent show a chi di loro verrà riconosciuto il talento e avrà il privilegio di accedervi? A giudicare la sfida di canto il giornalista e critico musicale Luca Dondoni, a rappresentare il network radiofonico radio 105 Alessandro Sansone.

APPROFONDIMENTI ASINTOMATICA Lorella Cuccarini positiva al Covid, reality Dad per gli studenti... SU RAI1 Eleonora Daniele. Ivan Cottini, il ballerino affetto da sclerosi... NUOVA DOCENTE Amici, Lorella Cuccarini: «Un po’ mamma e un po’...

Superospite sul palco di amici il cantautore Fabrizio Moro che presenta un medley dei suoi brani “Portami via” e “il senso di ogni cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA