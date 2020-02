Francesco Totti a C'è Posta per Te: l'ex capitano ospite di Maria De Filippi

Francesco Totti a C'è Posta per Te. L'ex capitano giallorosso sarà ospite della prossima puntata del programma condotto da Maria De Filippi, in onda domani, sabato 22 febbraio, alle 21.20 su Canale 5. L'ingresso in studio di Totti è stato mostrato in un video diffuso in anteprima dagli account social di C'è Posta per Te. L'ex numero 10 della Roma è stato accolto da una standing ovation dal pubblico del programma di Maria De Filippi. Altro ospite della puntata sarà Massimo Ranieri, reduce dall'ospitata al Festival di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: 12:17

