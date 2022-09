Domenica In, Mara Venier parlerà del caso Totti e Ilary: «Per scongiurare il flop di ascolti»

Domenica In è ripartita domenica 11 settembre con buoni ascolti, ma deludendo una parte del pubblico che avrebbe voluto altri ospiti. Infatti, su Twitter in molti hanno scritto: «Sempre loro», «Sempre le stesse persone, ci manca solo l’intervista a Jerry Cala», «Ancora i soliti amici, basta». E, ora, alle critiche si aggiunge la ripartenza dei colossi di Canale 5: Verissimo (Silvia Toffanin) e Amici (Maria De Filippi). E, quindi, sembra che per scongiurare il flop, Mara abbia deciso di dar spazio all'argomento saliente degli ultimi mesi.

L’inizio di stagione di Domenica In non è stato un flop ma nemmeno un successo. Cosa succederà nella seconda puntata? Come riferisce TvBlog, è attesa Stefania Sandrelli che nei giorni scorsi ha dichiarato a Repubblica di essere stata vittima di un episodio di violenza (“Un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa, una volta voleva avere rapporti con me, ma lo rifiutai e lui mi spaccò la faccia”). Sarà poi il turno di Walter Veltroni, regista del film "È stato tutto bello”, omaggio al compianto Paolo Rossi. In studio presente anche la moglie dell’ex calciatore, Federica Cappelletti. Ma quello che tutti attendono è l'argomento del momento: la separazione Totti-Ilary. Venier sarà protagonista di un faccia a faccia con Roberto D’Agostino, il direttore di Dagospia, la testata che per prima ha sganciato la bomba sulla conduttrice e sull’ex calciatore. A seguire spazio a un talk, sempre sull’argomento Totti-Blasi, in cui interverranno Vittorio Feltri, Simone Marchetti (direttore di Vanity fair), Monica Leofreddi e Alex Nuccetelli.

Sul fronte musicale, riecco Andrea Saninno e Franco Ricciardi, autori della nuova sigla di Domenica In. Sarà poi aperto uno spazio curato dalla Venier e da Alberto Matano con focus sulla Regina Elisabetta II: ad alimentare il dibattuto sul tema ci saranno Marco Varvello, Giorgia Cardinaletti, Silvana Giacobini e Laura Bosetti Tonatto.