Sabato 4 Maggio 2019, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La serie su di me non si fa». A dirlo è Francesco Totti intercettato dalle. In questi giorni si parla di una serie televisiva su di lui , basata sulla sua autobiografia.sono andate a sentire il dirigente della. Ci sarà una fiction dedicata a te?, gli chiede la iena Filippo Roma. «Non è vero. Forse si fa, forse no», risponde Totti. Si è parlato di Luca Marinelli o di Alessandro Borghi come interpreti della tua parte: chi preferiresti? «Nessuno dei due», risponde l'ex calciatore. E nella parte di Capello?. «Capello». E in quella di Ilary?”. «Ilary», risponde il campione.E prima di lasciarlo Filippo Roma gli chiede: chi vince la Champions? «Il Liverpool». E tu per chi tifi?. «Il Barcellona», replica Totti. La Roma arriva quarta? «Non lo so, vediamo», risponde. E quando gli chiedono, nel caso in cui la Roma non dovesse arrivare quarta, quale squadra vorrebbe che lo fosse, lui dice: «L’Ascoli». E che titolo vorresti per la tua fiction? «Non si fa», risponde secco Francesco Totti, salutando con un sorriso.