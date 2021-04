Il mistero di "Trash Italiano", profilo instagram e sito chiusi. Le ipotesi dei follower in allarme

Gli account Instagram e Twitter di “Trash Italiano” sono disattivati mentre il sito internet risulta irraggiungibile. I follower sono in allarme per via dell’improvvisa impossibilità di accedere agli account social Instagram (3,7 milioni di follower) e Twitter di “Trash Italiano” per visualizzarne i contenuti.

“Trash Italiano” è una pagina social molto ironica che appunto si addentra nel variopinto mondo della tv trash italiana, con diversi post giornalieri di divertenti aggiornamenti. La pagina (Instagram, Twitter e il sito internet ufficiale) però da un paio di giorni è diventata irraggiungibile, allarmando i numerosi follower che, non avendo certezze, hanno formulato diverse ipotesi. Le tesi vanno da quella di creare hype attorno al nome per poi magari diventare argomento di tendenza e improvvisamente riapparire, al blocco causato da segnalazioni di massa da parte dei fan di qualche star offesa. Non mancano poi gli accenni a un fermo dovuto alla pubblicazione di contenuti appartenenti a qualche network televisivo, ma sono appunto solo ipotesi in attesa di una spiegazione ufficiale...