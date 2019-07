La regina dei draghi sulle Dolomiti: lo scatto Instagram di Emilia Clarke

CORTINA (BELLUNO) - Quasi 7 mila commenti e quasi 2 milioni di like per il post Instagram dedicato alle Dolomiti, tra cui Cortina, di Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen, Regina dei Draghi nella serie «A Game of Thrones-Il Trono di Spade», tratto dal celebre ciclo fantasy di George R. R. Martin.



Sorriso, cappellino e cellulare alla mano per fotografare le Dolomiti in un fine settimana di luglio: Emilia Clarke è l'immagine della felicità in un'escursione tra i monti pallidi, che vede protagonista anche le Dolomiti di Cortina in un tramonto rosa e rosso, come il calice di vino assaporato sino in fondo. Un'esperienza e un entusiasmo riassunti dalla stessa Emilia nell'hashtag #dolomitesyouhavemyheartsoulandsweat; un amore ricambiato anche dai numerosissimi fan dell'attrice e della saga presenti sul territorio ampezzano, che hanno invitato la Regina dei Draghi a tornare tra le vette della Regina delle Dolomiti, perché no, anche per un altro buon calice di vino.



In attesa di risposta, venerdì 2 agosto Maurizio Cusano, punto di riferimento per la selezione dei figuranti per i colossal internazionali, sarà a Cortina in Sala Cultura alle ore 17.00 per incontrare gli operatori del territorio grazie a Cortina Marketing Se.Am. e Comune di Cortina d'Ampezzo.

