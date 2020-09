Tu sì que vales, il piccolo Alessandro batterista prodigio conquista tutti: «Ha imparato da solo»

Ha solo cinque anni ma aha suonato i System of a Down come fosse il loro batterista ufficiale. A Tu Si que vales il piccolo Alessandro Massimo Baviera ha incantato giudici e pubblico suonando il brano Toxicity e incassando i complimenti anche di Gerry Scotti: «Un talento puro, un Beethoven, un Mozart», ha spiegato il conduttore.

Tu si que vales, Elisabetta e l'omaggio alle donne violate: «Io sono una di loro»

Gerry Scotti con le stampelle, infortunio a Tu sì que vales o solo gag social?

Belen e De Martino, la showgirl su Instagram: «Torna a casa»: messaggio per Stefano?

E Alessandro, virtuoso della batteria, ha imparato quasi da autodidatta: un po' lo aiutato il suo papà, il quale però ha spiegato che il bambino «è sicuramente predisposto allo strumento e all'ascolto e impara le canzoni da solo».



La terza puntata di #TuSiQueVales ci ha fatto ✈, ma il divertimento continua nel BACKSTAGE! Cliccate QUI e seguite con noi le telecamere di @WittyTV👇 https://t.co/PU7Y4TjpQ0 — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) September 27, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA