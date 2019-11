Candyman, gli spogliarellisti di Tu si que vales nudi per Rudi Zerbi. Il video del nudo integrale

Sul palco di Tu si que vales hanno limitato la loro esibizione, ma dietro le quinte con Rudi Zerbi hanno messo in mostra tutte le loro doti. I Candyman, spogliarellisti olandesi e concorrenti dell'ultima puntata dello show di Canale 5, si sono esibiti in uno strip-tease che ha conquistato il pubblico a casa ma anche il capo della giuria popolare Sabrina Ferilli, che si è fatta sfuggire un commento hard con la sua amica Maria De Filippi dimenticando di avere il microfono ancora aperto.

LEGGI ANCHE Belen Rodriguez, gaffe sexy con l'atleta a Tu si que vales. Poi chiede scusa a Stefano De Martino

Al termine dell'esibizione, la De Filippi ha notato che gli slip indossati dai cinque spogliarellisti erano di quelli con il velcro, quindi progettati per essere sfilati. Ma i giudici hanno deciso di non trasmettere la versione integrale dello spogliarello, che è stato eseguito in forma privata solo per Rudi Zerbi dietro le quinte di Tu si que vales. Il giudice ha commentato scatenando le risate del pubblico: «Qui va tutto molto bene. Secondo me hanno die problemi perché non ho mai visto delle cose così». Eppure quando i Candyman parteciparono a Got Talent Olanda lo show fu trasmesso per intero, eccolo:



Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA