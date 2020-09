Tu si que vales, concorrente in lacrime dopo la canzone “Donna” di Mia Martini: «Parla di donne violate e io sono una di loro»

Si commuove dopo l'esibizione a Tu si que vales e racconta la terribile esperienza dello stupro subito. Elisabetta si è presentata alla giuria con un brano di Mia Martini, Donna, un brano molto toccante che ha visibilmente emozionato il pubblico e i giudici ma anche la performer che è scoppiata in lacrime.

La commozione è iniziata dall'inizio, quando la concorrente chiede di poter ricominciare dall'inizio per aver sbagliato le parole a causa della forte emozione. Maria De Filippi la rincuora subito e la invita a riprendere con calma, parte quindi la canzone in cui Elisabetta sfoggia una bellissima voce, degna della stessa Martini. Alla fine della sua esibizione però le lacrime continuano a scorrerle sul viso e Maria le chiede: «Perdonami, possiamo capire che succede? Ho capito che all'inizio ti sei emozionata e puoi aver sbagliato, ma queste lacrime? Come mai?».



«Le lacrime sono perché questo brano parla di donne violate e io sono una di quelle. Avrei potuto portare un brano più conosciuto, più noto, ma questo brano fa parte di me ed è per questo che ho deciso di cantarlo, soprattutto adesso che in Italia ci sono tante donne che devono lottare contro la violenza. Non è facile liberarsi dall'oppressione, ma si può riuscire». Il pubblico è scoppiato in un applauso e la giuria ha ringraziato la donna non solo per il coraggio dimostrato e per la bellissima interpretazione che ha dato della canzone.