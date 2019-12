Tu Sì Que Vales, Maria De Filippi fa ascoltare il vocale di Sabrina Ferilli e le fa un regalo hot: imbarazzo per l'attrice

Nella finale di Tu Sì Que Vales non poteva mancare il siparietto della coppia Maria De Filippi - Sabrina Ferilli. L'attrice, chiamata a presiedere la giuria popolare, è stata stuzzicata dalla conduttrice durante la competizione che ha visto trionfare la 21enne Enrica Musto. All'improvviso Maria De Filippi ha fatto ascoltare un messaggio vocale dell'amica che le faceva gli auguri per il suo compleanno. Ferilli ha cercato di evitarlo, ma invano. Dopo l'iniziale imbarazzo si è divertita regalando risate anche al pubblico.

«Il 5 dicembre - ha esordito De Filippi nel programma condotto da Belen Rodriguez - ho compiuto gli anni. Mi hanno fatto gli auguri tutti, da Rudy Zerbi a Gerry Scotti... Sabrina Ferilli mi ha mandato un messaggio vocale. Lei, benché fosse il mio compleanno, mi ha chiesto di farle un regalo. Io dovevo fare un regalo a lei, e mi ha perfino chiesto una specifica…» A quel punto ha fatto ascoltare il Whatsapp.

L'attrice le ha cantato 'Tanti auguri a te' e poi ha avanzato una richiesta particolare. «Che mi regali il 14? Vorrei un regalo personalizzato, qualcosa che si capisca che sei stata tu a dare a me. Una cosa incisa o qualcosa del genere». Maria De Filippi ha accontentato l'amica e le ha consegnato un fiocco rosso legato a un filo alla cui estremità c'era uno spogliarellista. Sul suo petto campeggiava la dedica “Da Maria per Sabrina”.

Lo show sulle note della colonna sonora di Full Monty, è stato fonte di imbarazzo, ma poi l'attrice ha mostrato di gradire molto l'uomo muscoloso davanti a sé. Ovviamente il siparietto ha divertito scatenando commenti sui social. Ferilli è molto amata per la sua spontaneità, in molti ricorderanno la battuta «Non ho le mutande» in un'altra puntata del talent.

Ultimo aggiornamento: 12:12

