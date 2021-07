Tu si que vales, morta Nerina Pieroni: a 81 anni conquistò il cuore di Belen e della giuria con il pianoforte

E' morta Nerina Pieroni, l'81enne che conquistò la giuria di Tu si que vales con la sua musica. Nella residenza per anziani Chianoc di Savigliano, in provincia di Cuneo, è morta Nerina Pieroni a 81 anni. Amava suonare per gli altri ospiti della casa di riposo e con il suo pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tu si que vales, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry Scotti.

