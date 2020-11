Tu si que vales, lo scherzo a Sabrina Ferilli finisce "male". Il fuorionda choc: «Vaffanc***». In onda stasera su Canale 5, la finale del programma Mediaset del sabato sera. Tra un'esibizione e l'altra, Maria De Filippi organizza uno scherzo all'amica Sabrina Ferilli.

All'improvviso c'è un blackout in studio ed entra un personaggio mascherato da zombie che spaventa Sabrina Ferilli. Non è tutto. La poltrona dell'attrice inizia a roteare per tutto lo studio. Sabrina Ferilli, con la sua proverbiale ironia, commenta: «Maria ma pure in diretta? Guarda che partono le parolacce. Mi devo levà le scarpe?».

Partono le risate in studio. Ma all'improvviso la trasmissione viene interrotta dalla pubblicità. Si sente però in sottofondo: «Vaff***». Il fuorionda fa il giro del web. Su Twitter, i fan commentano: «Ma è Sabrina che ha detto vaff***? Mitica».

Ultimo aggiornamento: 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA