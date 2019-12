Tu si que vales, Viviana Rossi fa impazzire il pubblico: ecco chi è la sexy acrobata

L’esibizione di Viviana Rossi, la bellissima campionessa di ginnastica artistica e di danza aerea, a Tu sì que vales ha fatto impazzire i social e stregato tutti, compreso il Rudy Zerbi, che non ha resistito finendo per corteggiare platealmente la ragazza nonostante lei avesse precisato d'essere fidanzata. «Non sono geloso» ha scherzato Zerbi, prima di scoprire che il fidanzato di Viviana, anche lui sportivo, era dietro le quinte. Quando l’uomo è arrivato sul palco, Zerbi ha imboccato l’uscita.

Viviana Rossi è un'che ha lasciato il pubblico a bocca aperta non solo per la sua spettacolare esibizione, ma anche per la sua prorompente bellezza spagnola. Componente del, l'acrobata di Alicante oltre ad essere una campionessa di ginnastica artistica e una aerial performer, come si definisce, si diletta anche come modella e pubblica sul suo profilo Instagram foto sensualissime che mostrano tutte le sue curve e il suo sex appeal. Nella trasmissione del 30 la sua è stata tra le esibizioni più apprezzate ed ha agevolmente passato il turno.