“Tutto apposto”, Ivan Granatino firma la colonna sonora di Gomorra

Lunedì 6 Maggio 2019, 19:50

Il successo in Gomorra, una delle serie televisive più seguite, è arrivato venerdì sera nell’ultima puntata con il nuovo singolo “Tutto apposto”, brano inedito scritto dallo stesso Ivan Granatino, Rosario Castagnola e dal cantante dei Foja Dario Sansone, prodotto da D- Ross, con la regia video di Luciano Filangieri e la sceneggiatura di Luca Delgado.“Tutto apposto” è un brano alle sonorità urban trap, che si pone come obiettivo il risveglio delle coscienze, ciò che può andare bene per noi non è detto che possa andare bene per chi vive dall’altra parte del mondo. “Tutto apposto” ricalca un gergo lessicale tipicamente napoletano, come da consuetudine per un artista che si nutre del suo territorio come Ivan, e lo proietta in un universo mondo di possibilità e di scelte che spesso anziché rendere le cose facili le peggiorano. Fingiamo che sia “tutto apposto” anche quando non lo è.Per Ivan Granatino tornare a far parte della colonna sonora di Gomorra dopo esserci stato nella prima serie con “‘A storia e Maria” brano con Franco Ricciardi sancisce, a poche settimane di distanza dal successo del singolo “Me llama“ giunto ad oltre 1,8 milioni di visualizzazioni, l’entrata a pieno titolo nel panorama musicale italiano.Il videoclip è girato a San Giovanni a Teduccio in via Taverna del Ferro, nel cosiddetto Bronx, davanti al murales di Jorit che raffigura Diego Armando Maradona, ed è dedicato al comitato di lotta Taverna del ferro che ha collaborato alle riprese.