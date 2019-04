Domenica 28 Aprile 2019, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 18:30

Nuovo appuntamento lunedì 29 aprile con “Buone notizie”, il format di “Tv2000” condotto da Cesare Davide Cavoni alle ore 19.30 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky, replica il lunedì e il giovedì all’1 di notte). Il “cacciatore di buone notizie” Diego Paura, giornalista napoletano, sarà nello storico bar Gambrinus che rispolvera una antica consuetudine solidale: il caffè sospeso. Si può lasciare alla cassa un caffè pagato per chi non può permetterselo. Nel corso della trasmissione si parlerà anche degli emoji, gli emoticon, vale a dire le facce che arricchiscono i messaggi sui social: possono essere in qualche modo anche di aiuto ai disabili? Spiega come Giovanni Cupidi.