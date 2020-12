Tv8, Alessio Viola torna con «Venti20…Quasi 21». Giudici d’eccezione: Giovanna Botteri, Mara Maionchi, Michela Murgia e Morgan. Mercoledì 23 dicembre, in prima serata, seduti a un tavolo, trasformato per l’occasione in una capsula del tempo, spetta a loro il compito di giudicare tutte le notizie che non parlano di Covid. Inoltre, in collegamento, non mancano interventi di ospiti illustri come Roberto Saviano e Franco Locatelli.

APPROFONDIMENTI INSTAGRAM Alessio Viola, selfie dopo il brutto incidente in motorino: «Ho... OGNI MATTINA Ogni Mattina, incidente in motorino per Alessio Viola: ecco chi lo...

L’apprezzato ciclo di puntate di Venti20, premiato da critiche e ascolti, non poteva non avere un seguito. E così nasce “Venti20…Quasi 21”, il primo talk+show condotto da Alessio Viola, che ripercorre tutti gli eventi che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso, una produzione originale TV8 realizzata da Stand by me e Sky Production and Creative Hub, in prima visione assoluta su TV8, mercoledì 23 dicembre, in prima serata.

Tutto quello che di importante è successo nel 2020, dalla cronaca alla politica, passando dal costume e allo spettacolo, è passato al vaglio di quattro “quasi-giudici” d’eccezione: Giovanna Botteri, Mara Maionchi, Michela Murgia e Morgan. Seduti a un tavolo, trasformato per l’occasione in una capsula del tempo, spetta a loro il compito di giudicare tutte le notizie che non parlano di Covid. Inoltre, in collegamento, non mancano interventi di ospiti illustri come Roberto Saviano e Franco Locatelli.

L’idea alla base del programma è molto semplice: questa cosa la salvo o la lascio? Per ciascun tema trattato si può salvare solo una cosa. Quale nuova abitudine acquisita durante questo anno di lockdown vogliamo portare con noi? Quale fotografia, quale immagine commovente non vogliamo dimenticare?

Un’alternanza di argomenti, da quelli più spinosi e inquietanti a quelli più leggeri di puro intrattenimento, che contempera le due anime di Alessio Viola: il giornalista preparato su politica e società, ma anche il mattatore e intrattenitore che abbiamo imparato ad apprezzare su TV8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA