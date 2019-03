Tv, ascolti: 4 milioni per "Il nome della rosa", il terzo episodio del kolossal vince ancora

Vince la serata, pur calando ancora negli ascolti, "Il nome della Rosa ": il terzo episodio della serie kolossal firmata daper, connei panni di Guglielmo da Baskerville, ha ottenuto ieri 3.894.000 telespettatori con il 16.7% di share (la scorsa settimana erano stati 4.727.000 pari al 19.86%). Su Canale 5è stata seguita da 2.827.000 (share 17.34%) e su Rai2 la nuova puntata di '' con la neo coppia di conduttori Fatima Trotta e Stefano De Martino ha realizzato 2.030.000 (share 9.9%).Sempre in prima serata, da segnalare su Rai3 l'ottimo esordio della nuova stagione di '' con, che ha raggiunto 1.644.000 (share 6.9%); su Italia 1 il film con Keanu Reeves 'John Wick - Capitolo 2' che ha ottenuto 1.379.000 (share 6.53%), su Retequattro il talk politico-economico 'ha ottenuto 685.000 (share 3.6%). E su La7 '14' ha avuto nel primo episodio 797.000 (share 3%) e nel secondo 824.000 (share 3.7%). Per l'edizione delle 20 dei telegiornali, ilha avuto 5.575.000 (share 23.4%), ilè stato seguito da 4.574.000 (share 18.9%) e ilè stato visto da 1.500.000 (share 6.2%).Nell'access prime time è leader 'su Canale 5 con 5.246.000 (share 19.75%), mentre '- Il ritornò su Rai1 è stato visto da 5.088.000 (share 19.22%). Su La7 'ha ottenuto 1.849.000 (share 7%) e su Retequattro 'è stato visto nella prima parte da 1.117.000 (share 4.36%) e, nella seconda, da 974.000 (share 3.64%). La Rai sottolinea anche il risultato su Rai3 di '' visto da 1.802.000 (share 7.1%). In seconda serata: buon risultato su Rai1 per 'con 1.219.000 (share 10.1%) e su Rai3 per la partenza della nuova serie di 'con Salvo Sottile con 803.000 (share 5.7%).La Rai sottolinea nel preserale su Rai1' condotto da Flavio Insinna con 5.243.00 (share 25.6%) e gli ascolti in crescita per 'con 1.841.000 (share 15.3%). Mediaset segnala nel preserale di Retequattro, ', con 804.000 (share 3.82%) Complessivamente le retisi sono aggiudicate la prima serata con 9.769.000 telespettatori (share 37.8%) a fronte degli 8.692.000 (share 33.62%) diche vince la seconda serata con 4.309.000 (share 37.29%) contro i 3.845.000 (share 33.27%) della Rai. Alle reti pubbliche l'intera giornata con 3.845.000 (share 36.9%) contro i 3.544.000 (share 34.04%) di Mediaset.