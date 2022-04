U&D, Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta: «La nostra prima notte insieme»

A “Uomini e donne” il tronista Matteo Ranieri ha scelto la corteggiatrice Valeria Cardone. Usciti dalla trasmissione i due hanno raccontato i loro primi giorni lontano della telecamere del dating show di Maria De Filippi.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone (Instagram)

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, usciti insieme da “Uomini e donne”, raccontano la prima notte trascorsa insieme: «Ci siamo raccontati quelle cose che non ci eravamo mai detti davanti alle telecamere – ha spiegato il tronista al Magazine di Uomini e donne - Ho cucinato io per Valeria e lei ha rifatto il letto… La prima notte insieme è stata bellissima, romantica e dolce. Non vedevamo l’ora di vivere questi momenti: dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci».

Matteo ha anche spiegato perchè la sua scelta è ricaduta su Valeria: «La nostra intesa non solo si è concretizzata, ma per me è addirittura triplicata: il bello è che è avvenuto tutto in maniera talmente spontanea che entrambi abbiamo provato la sensazione di conoscerci da tanto tempo, e ci faceva strano. Quando siamo rimasti soli, le ho dovuto ripetere dell’importanza dell’ultimo bacio in esterna, e poi mi ha fatto anche un dolcissimo interrogatorio, mi ha chiesto cosa avessi sentito la prima volta che l’avevo vista, la prima volta che ci siamo baciati e se l’avevo pensata nei giorni in cui non ci siamo visti».