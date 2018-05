U&D, Nilufar minacciata e ricattata da Stefano? Ecco cosa è successo

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 12:33

Caos e veleni a Uomini & Donne: dopo la scottante rivelazione di Nilufar Addati, giunta pochi giorni dopo la sua scelta finale, tra la ventenne tronista e l'ex corteggiatore Stefano Guglielmini sarebbero contrapposti in una battaglia legale. La giovane ha infatti accusato l'ex corteggiatore di averla minacciata e ricattata, ma il ragazzo nega. Ecco cosa è successo.Stefano aveva rivelato di aver avuto una relazione clandestina con Nilufar mentre la ragazza era ancora sul Trono di U&D: i due si sarebbero conosciuti al di fuori del programma e, stando a quanto raccontato da Stefano, la tronista lo avrebbe segnalato agli autori del programma, invitandolo a corteggiarla e garantendogli la certezza della scelta. Guglielmini, non convinto dalla promessa, avrebbe quindi declinato. Pochi giorni dopo aver scelto, tra i vari corteggiatori, il suo Giordano Mazzocchi, Nilufar ha confessato di aver avuto una relazione nascosta con Stefano durante il programma e di aver passato il Capodanno con lui, ma nega di aver proposto quell'accordo.La ventenne ha annunciato in lacrime di non voler svelare altri dettagli, anche perché ha già contattato gli avvocati. Tra lei e Stefano ci sono reciproche accuse, ma quelle rivolte all'ex corteggiatore sono le più gravi: il ragazzo sarebbe in possesso di materiale hard di cui è protagonista Nilufar, l'avrebbe minacciata e ricattata, diffondendo anche quelle immagini. Lui, però, respinge ogni accusa: «Sono il migliore amico dei fidanzati di due delle sue migliori amiche, non credo che oggi sarebbero ancora amici di uno stalker che minaccia e posta foto intime, che tra l'altro non ho. Basta con queste cavolate».