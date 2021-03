Il ritiro ideale in Paradisi Inesplorati di Nat Geo

Finalmente arriva Nat Geo: Paradisi Inesplorati, un’esperienza visiva e sonora che conduce gli spettatori verso un ritiro ideale, trasportandoli in una vasta gamma di colorati e rilassanti angoli del mondo. Tutti i cinque episodi saranno disponibili su Disney+ a partire da venerdì 16 aprile. Questi i titoli: “Calma glaciale”, “Luci notturne”, “Pace tropicale”, “Solitudine deserta” e “Visioni idilliache”. Il pubblico viaggia verso ghiacciai blu, aridi deserti, lussureggianti foreste pluviali e metropoli pulsanti per fuggire dal frastuono della vita quotidiana. Con una colonna sonora originale prodotta da Neil Davidge, conosciuto per le sue collaborazioni con i “Massive Attack”, Snoop Dogg e David Bowie, ogni angolo di paradiso regala un’occasione per rilassarsi e ritrovare la pace interiore, mentre si è cullati dai suoni e dai panorami della natura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA