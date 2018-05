«Un posto al sole» da record: cinquemila puntate e 30 milioni di fan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Maggio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In Italia ci vedono tra i due milioni e i due milioni e mezzo di spettatori, questa è la media, ma nel mondo sono 30; 10 milioni soltanto in America, tra siti web, Rai Play e Rai International. Non volevo crederci nemmeno io. Ho chiesto per sapere se il dato è attendibile e avrei potuto diffonderlo. Tutto vero, mi è stato risposto. Ancora una volta, Napoli è protagonista». Patrizio Rispo è il decano di «Un posto al sole», la soap, anzi il daily-drama, più longevo della tv italiana, in onda in prima serata su Raitre, che venerdì manderà in onda la puntata numero 5000, raggiungendo un altro record.Il protagonista dell'episodio, che durerà quasi un'ora, sarà proprio lui, Rispo, sempre nei panni di Raffaele Giordano, il portinaio di Palazzo Paladini, placenta delle vicende narrate nella fiction, che ai temi tradizionali della soap - amori, intrighi, passioni, vendette, gelosie, amicizia - aggiunge quelli sociali e civili. Accanto a lui, per l'occasione, ci saranno un grande ritorno, quello di Adele Pandolfi, la prima moglie di Raffaele, uscita di scena dopo essere stata uccisa; e la partecipazione di una primadonna del teatro come Isa Danieli.«Sono una spettatrice assidua di Un posto al sole», confessa Isa, «anche perché nel cast c'è mia nipote Luisa Amatucci, nel ruolo di Silvia Giordano, e tra i registi mio nipote Stefano. Perciò ho accettato questo invito. Mi hanno chiamata, mi hanno trattato come una regina e mi sono pure divertita. Ma ho detto sì anche perché questa è una fiction storica, che ha ospitato altri attori famosi, e non smette di migliorare».