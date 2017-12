Muore, Ciro Di Marzio, colpito al petto da chi gli era stato amico, complice di delitti spaventosi e fratello. Muore, Ciro l’Immortale, perché non ci sono «immortali» nel...

Non appartiene «ad un contesto di clan» ed i suoi genitori «sono incensurati» fa sapere Luigi Rinella, capo della Squadra Mobile di Napoli, ma per lui ora c'è...

Quello che non usa mezzi termini, ma va dritto al sodo si fa chiamare «Genny» sul suo profilo di facebook. Uno che si rivolge all'amico 15enne, subito dopo aver letto la notizia della...

PELLEZZANO - ​Alessandro, appena tredici anni, è morto all’ospedale Ruggi di Salerno. Fino all’antivigilia di Natale stava bene. È sempre stato bene, se non per...

Lo ha piegato letteralmente in due fino a quando non ha smesso di piangere: solo in quel momento si è reso conto di ciò che aveva fatto e ha chiamato i soccorsi. Robert Resendiz, 30...