Un Posto al Sole, Nina Soldano (alias Marina Giordano) lascia dopo 17 anni: «Non è stata una mia scelta»

Un Posto al Sole choc: Marina lascia la soap Rai. L'improvvisa uscita di scena di Marina Giordano è stato un colpo al cuore per i fan di Un posto al sole e un colpo basso per l'attrice che l'ha interpretata per tanti anni. Via social Nina Soldano si è infatti sfogata con i suoi follower, chiarendo amareggiata: «L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza».

Nina Soldano, l'attrice che per 17 anni ha interpretato il ruolo di Marina Giordano in Un Posto al Sole, lascia la fiction. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno per i telespettatori, molto affezionati a uno dei personaggi più controversi e affascinanti della storica fiction di Rai Tre. Sommersa dai messaggi dei suoi fan, Nina Soldano ha deciso di fare chiarezza con un post su Instagram: «Vorrei chiarire un paio di cose. L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza».

L'attrice ha concluso ringraziando i suoi affezionati follower: «Vi ringrazio per avermi innondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me... Non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo». Le proteste dei telespettatori non si sono fermate ai messaggi, ma si sono spinte oltre: sul web si trovano dverse petizioni, indirizzate alla Rai e alla produzione di Un Posto al Sole, in cui si chiede di reintegrare il personaggio di Marina nella soap napoletana.

Via social si è scatenata una piccola rivolta di telespettatori delusi. che chiedono a gran voce il ritorno della perfida Soldano. Alcuni lanciano petizioni, altri hashtag (#Marinaresta) e in tanti dichiarano di non essere più intenzionati a seguire la soap senza di lei.

