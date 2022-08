“Un posto al sole”, cambia orario: la nuova stagione torna su Rai 3 da lunedì 29 agosto

“Un posto al sole” sta per tornare. Poco più di 24 ore e gli “upassini” potranno rivedere su Rai3 le vicende dei propri beniamini e scoprire le tante sorprese che stanno per accadere a Palazzo Palladini. La prima tra queste è sicuramente quella relativa alla messa in onda della soap il cui orario slitta, per tutta la stagione, di 5 minuti. Dunque appuntamento, dal lunedì al venerdì a partire dal 29 agosto, alle 20,50 e non più alle 20,45.

Nel frattempo sale l’attesa soprattutto riguardo la vicenda della sparatoria, ad opera di Valsano, che ha coinvolto nell’ultima puntata andata in onda, Susanna e Viola. Chi tra le due è stata raggiunta dal proiettile? Tante le (presunte) anticipazioni che si sono accavallate nelle ultime settimane. La voce più insistente ipotizza la morte dell’avvocatessa, compagna di Nico che (forse) potrebbe consolarsi tra le braccia di Manuela dopo averla perdonata per lo scambio con la gemella durante le vacanze estive. Del resto, aggiungono i fedelissimi, il pur annunciato ritorno di Adele (mamma di Susanna) che significato potrebbe avere?

E poi c’è il nuovo personaggio, Lia, interpretata da Chiara Mastalli (la Silvia della serie tv “L’allieva”). La bionda e affascinante ragazza che si è introdotta in casa Ferri come cameriera è una spia di Fabrizio, ex marito di Marina? Oppure ha a che fare con la perfida Lara e il suo assurdo piano? Ancora poche ore di attesa e tutto sarà svelato.