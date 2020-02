Un posto al Sole speciale San Valentino, le gif della fiction di Rai 3 impazzano su Instagram

Un posto al Sole speciale San Valentino, le gif della fiction di Rai 3 impazzano sui social. Regalo speciale per i fan di Un Posto al Sole, la storica fiction di Rai 3 che ha rilasciato su Instagram, in occasione di San Valentino, delle gif romantiche e divertenti con i protagonisti.

Piovono cuori su Palazzo Palladini. Guido, Marina, Franco e i protagonisti della fiction italiana più longeva e amata dal pubblico di rai 3 si sono trasferiti su Instagram per diventare delle divertenti gif animate da utilizzare in occasione di San Valentino. Venerdì 14 febbraio anche la puntata di Upas sarà dedicata alla festa degli innamorati e, che come ci hanno abituato riserveranno delle divertenti sorprese.

Sempre attenti e vicino al pubblico le gif di San Valentino di Un Posto al Sole si possono trovare nella sezione GIF delle Stories di Instagram scrivendo nella ricerca Upas, e potranno essere utilizzate non solo il giorno di San Valentino.





