«Una vita», le anticipazioni: arriva il finale della popolare soap opera in onda su Canale 5

Cresce l'attesa per i fan della popolare soap opera spagnola "Una Vita", di cui dal 5 al 12 novembre andranno in onda le ultime puntate su Canale 5.

Cosa vedremo

Genoveva (Clara Garrido) è incredula quando davanti alla sua porta si presenta Aurelio (Carlos de Austria), creduto ormai morto per via dell'incendio scoppiato nel suo laboratorio. Quesada ha deciso di impugnare una pistola e di chiudere una volta per tutti i conti con la moglie.

Secondo quanto descrive la guida di TV sorrisi e canzoni, questi sono solo alcuni dei colpi di scena che lasceranno a bocca aperta tutti i seguaci della serie negli ultimi episodi. Appuntamento fisso sulla Tv italia ormai dal 2015, la soap spagnola si svolge nel quartiere di Acacias e sabato 12 novembre giungerà al gran finale. Un finale pieno di sorprese, in cui, fra le altre cose, scopriremo che Aurelio, Genoveva e sua figlia Gabriela (Lidya Pavón) non sono mai stati padroni dei loro destini: qualcuno ha manovrato le loro vite e ora è pronto a tornare in città. Genoveva, accecata dalla felicità per aver ritrovato la figlia, non si è ancora accorta del fatto che la giovane cova per lei un rancore così profondo che la sta avvelenando; la Salmeron, poi, non accetta neppure gli avvertimenti di Marcelo (Patxi Santamaria), che per lei si rivelerà pronto a un gesto estremo. Per i più nostalgici, non mancheranno immagini che riporteranno a dove tutto è cominciato, con una chiusura a sorpresa!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 4 novembre)

Dopo aver presentato sua figlia alle vicine, Genoveva torna a casa e Gabriela le offre una tisana nella quale mette, però, una polvere sospetta. L’incontro tra Dori e Felipe fa riaccendere la passione e i due si dichiarano tutto il loro amore. La conversazione tra Ignacio e la sua amante colpisce profondamente Alodia, che segue il marito e lo coglie sul fatto. L’operazione che Fidel deve subire è molto delicata; Lolita non si allontana dal suo capezzale perché le condizioni dell’uomo sembrano disperate. Luzdivina è ricattata da suo fratello.

Le anticipazioni delle ultime puntate dal 5 all’12 novembre

Felipe organizza un rinfresco per chiarire agli amici la natura del suo rapporto con Dori, e le chiede di sposarlo. Hortensia racconta ad Azucena la verità su suo padre e le rivela che è nata fuori dal matrimonio. Rosina aspetta ospiti: non s’immagina di riabbracciare sua figlia Leonor; anche Liberto riceve una sorpresa. Lolita permette a Fidel di corteggiarla nonostante le perplessità di Ramon. Casilda dice a Rosina che non presterà più servizio da lei dopo la vincita alla lotteria.

